Une soixantaine de participants est attendue, samedi prochain, aux travaux du Collège technique national prévus au complexe Sveltesse de Chéraga (Alger). Inscrit dans le cadre du plan d'action fédéral-2020, ce rendez-vous concernera les 16 directeurs techniques de section (DTS) des clubs de la division Une, les 28 directeurs techniques des ligues de wilaya affiliées et en activité, les 8 entraîneurs nationaux en exercice des différentes catégories, les 3 directeurs méthodologiques de la FATT et le médecin fédéral, en plus de compétences «avérées» dans la discipline, invitées par l'instance. Les participants vont aborder plusieurs thèmes, dont les compétitions nationales et l'organisation sportive, l'avenir de l'élite nationale, les jeunes talents ainsi que le développement et la formation technique.