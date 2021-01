Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, le poste de président du FC Barcelone est laissé vacant. Les 10 prétendants à sa succession avaient jusqu'à, hier soir, pour présenter les 2257 signatures nécessaires à l'homologation de leur candidature. Joan Laporta, ancien président du club (2003-2010) et grand favori, s'est d'ores et déjà démarqué de ses concurrents en réunissant 10257 signatures. Il devance son principal opposant, Victor Font, qui n'en comptabilisait «que» 4710. Toni Freixa et Emilio Rousaud (ancien vice-président sous Bartomeu) ont également réuni le nombre de signatures requises. Le nouvel élu aura fort à faire: gérer le cas Messi, s'occuper des dettes monumentales du club (estimées à 900 millions en 2020) et reconstruire une équipe pour gagner. En attendant ces élections, le club ne peut pas non plus recruter de nouveaux joueurs. Le vainqueur aura donc une marge de manoeuvre très restreinte, sans oublier que la Ligue des Champions approchera rapidement. Rendez-vous dans moins de deux semaines pour connaître l'issue de cette élection synonyme de renouveau pour un club qui en a grandement besoin. Sur un plan sportif, les résultats alternent entre le très bon et le catastrophique. En 2015, le club catalan remporte 3 coupes donc la Ligue des Champions contre la Juventus (3-1) et domine sur la scène nationale (4 Liga, 4 Copa del Rey, 2 Supercoupe). Cependant, les échecs répétés en Ligue des Champions (Liverpool, Roma, la Juve ou plus récemment le Bayern Munich) ont tendance à faire pencher la balance du mauvais côté. Au niveau des recrutements, les flops se sont enchaînés (Aleix Vidal, Paco Alcacer ou encore Malcolm) et des investissements faramineux n'ont pas porté pleine satisfaction (Griezmann, Dembele et Coutinho). Le départ de Neymar, contre une somme jugée insuffisante, a certainement été le tournant du mandat de Bartomeu.