Les deux clubs algériens devant disputer leurs matchs retours du premier tour de la Ligue des champions, en déplacement, à savoir le MC Alger et le CR Belouizdad, effectueront, aujourd'hui, leur ultime séance d'entraînement, respectivement, à Sfax (Tunisie) et Nairobi (Kenya) afin de préparer leur match contre le CS Sfaxien et Gohr Mahia. Les délégations des deux clubs algériens se retrouvent à pied d'oeuvre en Tunisie et au Kenya depuis dimanche dernier. Pour le MC Alger, le match retour s'annonce très difficile dans la mesure où l'équipe sfaxienne n'a plus rien à perdre après sa défaite au match aller, disputé lundi dernier au stade du 5-Juillet (Alger), où les Algérois s'étaient imposés (2-0), grâce à un doublé de Samy Frioui. Sur le plan de l'effectif, le coach Nabil Neghiz a convoqué 24 joueurs mais devra se passer des services du milieu offensif Abdelmoumen Djabou (malade), du milieu défensif ivoirien Isla Diomande, retourné chez lui pour renouveler son permis de travail et du milieu offensif Mehdi Benaldjia, écarté par le staff technique pour «choix tactiques». Par ailleurs, le défenseur Miloud Rebiaï, remis d'une blessure au genou, a été convoqué pour le match en déplacement face aux Tunisiens. Rebiaï, qui peut également évoluer au milieu du terrain, s'est blessé lors de la réception de l'O Médéa (3-0), le 15 décembre dernier. Les joueurs ont effectué une séance de décrassage, le jour de leur arrivée, soit dimanche. Hier, ils ont été soumis à une première séance d'entraînement dans un terrain du Complexe sportif de Sfax. Une ultime séance est prévue, aujourd'hui, à l'heure du match, sur la pelouse du stade où doit se dérouler la rencontre. Du côté du CR Belouizdad, la situation est plus sereine dans la mesure où, lors de la première manche disputée le 26 décembre au stade du 5-Juillet (Alger). Les Belouizdadis avaient étrillé les Kenyans sur le score sans appel de (6-0), assurant pratiquement sa qualification pour la phase de poules de l'épreuve, dont le tirage au sort aura lieu, vendredi prochain, au Caire. Mais, il faut bien disputer ce match retour et là, à Nairobi, le staff technique belouizdadi devra composer sans les deux attaquants Mohamed Amine Souibaâh et le buteur maison Hamza Belahouel, victimes d'une déchirure musculaire au niveau des adducteurs et indisponibles pour une durée de deux semaines au minimum. Le staff technique belouizdadi a programmé une séance de récupération, hier matin, avant une ultime séance d'entraînement au stade de Nairobi cet après-midi, à l'heure du match (13h) sur le terrain où doit se dérouler cette rencontre décisive. Du côté de l'adversaire, il y a crise puisqu'aux dernières nouvelles, les joueurs de l'équipe kenyane ont enclenché un mouvement de grève, depuis mercredi dernier, pour réclamer leurs arriérés de salaire. «Je doute que ces garçons puissent revenir sur le terrain pour une séance d'entraînement s'ils ne sont pas payés. Le problème est difficile car le club n'a pas d'argent. Même si nous jouons ce match, ce sera avec des joueurs disponibles qui ne se sont même pas entraînés», a déclaré l'entraîneur adjoint Sammy Omollo, cité dimanche par le site Nairobi News. Enfin, la situation a été aggravée par un conflit ouvert entre le président du club, Ambrose Rachier, et le secrétaire Stephen Ocholla, selon la même source.