Décédé, dimanche dernier, à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie, Saïd Amara a été enterré, le jour-même, au cimetière de sa ville natale, Saïda. Une foule nombreuse, entre amis, proches, sympathisants et acteurs de la balle ronde algérienne, était venue rendre un dernier hommage à celui qui a marqué l'histoire du football algérien. À l'annonce de son décès, plusieurs personnalités sportives et politiques du pays ont adressé des messages de condoléances à la famille du défunt. Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé que l'Algérie a perdu «un moudjahid dévoué à son pays, un symbole, un sportif professionnel, un éducateur et un exemple de sacrifice». Même chose pour le premier responsable du secteur des sports, Sid Ali Khaldi, qui a adressé, via sa page officielle sur Facebook, sa profonde sympathie à la famille du défunt. Pour sa part, le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a estimé que «le regretté était une icône du mouvement sportif national, une figure de notre glorieuse histoire de Libération nationale et un moudjahid qui n'a pas hésité à répondre à l'appel de la patrie». «Notre regretté cheikh Saïd Amara appartient à cette catégorie de grands sportifs qui ne se laissaient pas entraîner par les tentations de la vie ni par les spots de la célébrité des grands clubs européens, une catégorie qui a choisi de faire triompher et de défendre le pays», a écrit Baâdji. De leur côté, plusieurs présidents de clubs de football se sont joints à la peine de la famille du défunt en lui présentant leurs condoléances, à l'image du CR Belouizdad, du MC Oran, du MC Saïda et les Libyens du Ahly Benghazi. Ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN), le défunt avait entamé sa carrière de joueur au GC Saïda (1951-1953), avant de rejoindre le SC Bel Abbès (1953-1956) et le RC Strasbourg (France) durant la saison 1956-1957. Ce passage lui avait ouvert les portes de l'AS Béziers où il y restera jusqu'en 1960, année qui le voit propulsé sous les feux des projecteurs en rejoignant l'équipe du FLN. Il avait renoncé, à l'instar des autres joueurs de cette équipe, à la célébrité et à l'argent pour soutenir la cause nationale.

Après l'indépendance, il revient en France pour évoluer sous le maillot des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a atteint la finale de la coupe en 1964, avant de revenir, l'exercice suivant, en Algérie sous les couleurs du MC Saïda en 1965. En sa qualité d'entraîneur-joueur, il a conduit, cette année-là, cette formation au seul sacre de son existence, en remportant le trophée de la coupe d'Algérie devant l'ES Mostaganem (2-1). Il a mis un terme à sa carrière de joueur en 1971, après avoir été entraîneur-joueur de la JSM Tiaret. Dès lors, il entame une grande carrière d'entraîneur.

Les condoléances du président de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et joueur de l'équipe de football du Front de Libération nationale (FLN), Saïd Amara, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours militant durant la Guerre de Libération nationale, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Suite au décès du moudjahid et joueur de l'équipe de football du FLN et entraîneur, Saïd Amara que Dieu ait son âme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs nationaux», lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune a également salué le parcours militant de feu Saïd Amara dans les rangs de l'équipe du FLN durant la Glorieuse guerre de Libération nationale pour faire connaître la lutte du peuple algérien contre l'occupation française et étendre le cercle de ses partisans à l'étranger.