Tous les clubs qualifiés attendaient le tirage au sort de la Champions League d’Europe, effectué jeudi. Dans cette édition 2019-2020, il faudra suivre avec attention les matchs de la poule F, qui comprend le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le Slavia Prague. Le PSG va retrouver un adversaire qu’il connaît bien puisque la formation de Thomas Tuchel sera opposée au Real Madrid de Zinedine Zidane dans le groupe A. En plus de ce cador européen, les Parisiens devront assurer contre le Club Bruges KV mais aussi face à Galatasaray. Autre groupe annoncé chaud, le B, où l’on retrouve le Bayern Munich, Tottenham, l’Olympiakos et l’Etoile Rouge de Belgrade. Tenant du titre, Liverpool sera opposé à Naples, le FC Salzbourg et Genk. Rendez-vous, désormais, dans quelques semaines pour le grand lancement de cette phase de poules.