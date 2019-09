Kabyles et Belouizdadis en découdront dans ce choc de la journée, tout en ayant l’esprit à la manche retour du 2e tour des compétitions africaines interclubs, la Ligue des champions pour les premiers et la coupe de la Confédération pour les seconds, prévue le week-end prochain. Hier, le NA Hussein Dey, qui cherche sa première victoire de la saison, recevait l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Un adversaire qui restait sur un joli succès (3-0) face au NC Magra. Ce dernier, nouveau promu en Ligue 1, essaiera aujourd’hui au stade du 8-Mai 1945 de Sétif de se racheter. Il doit pour cela s’imposer, dans un match prévu à huis clos, contre une équipe du CS Constantine mal en point.

Le CSC n’a récolté, en effet, que deux points en quatre matchs disputés et vient d’être éliminé précocement de la Coupe arabe par les Bahreïnis d’Al-Muharraq. Deux autres équipes mal classées, le Paradou AC et l’ASO Chlef, en découdront à Bologhine, avec l’objectif de se relancer dans la compétition. Le PAC, qui a terminé à la 3e place la saison dernière, est actuellement lanterne rouge avec 0 point en trois matchs joués. Paradoxalement, cette formation a le vent en poupe en coupe de la CAF, en témoigne sa victoire (3-1) dimanche dernier face aux Tunisiens du CS Sfax.

L’ASO, avant-dernière au classement avec un seul point au compteur en trois matchs joués, tentera, elle, de revenir avec un résultat positif du stade Omar-Hamadi d’Alger. A BBA, le CABB Arréridj accueillera l’AS Aïn-M’lila dans un match qui s’annonce très disputé entre deux formations qui restent sur des nuls. Le CABBA avait accroché en effet le CSC chez lui (2-2) lors de la précédente journée. L’ASAM, par contre, avait été tenu en échec à domicile par la JS Saoura (0-0) en match de mise à jour de la 2e journée, disputé lundi dernier.

L’US Biskra, équipe du milieu de tableau, accueillera de son côté l’USM Bel Abbès et tentera de mettre à profit les déboires de la formation de la Mekerra, 14e au classement, pour s’imposer. Cette journée sera tronquée du match USM Alger - JS Saoura, qui se jouera ultérieurement. La JSS a affronté hier soir Al-Shabab d’Arabie saoudite en 16es de finale aller de la Coupe arabe.

Programme

Aujourd’hui

NC Magra - CS Constantine (16h à huis clos)

Paradou AC - ASO Chlef (17h)

JS Kabylie - CR Belouizdad (17h45)

CABB Arréridj - AS Aïn-M’lila (18h45)

US Biska - USM Bel-Abbès (19h)

à programmer

USM Alger - JS Saoura

Déjà joué

MC Oran 2 - MC Alger 3