En quête d'un remplaçant à Luis Suarez, le FC Barcelone a bien fait de Memphis Depay sa priorité. À quelques jours de la clôture du mercato, le club catalan va faire le nécessaire pour attirer l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, dont le contrat expire en juin prochain. À ce sujet, L'Equipe explique que le septuple champion de France pourrait revoir ses ambitions financières à la baisse pour récupérer des liquidités cette semaine pour l'Oranje. Alors qu'un chèque de 25 millions d'euros était jusqu'ici attendu, Depay pourrait être cédé pour une somme moins importante, le but étant de mettre la main sur un chèque bienvenu en cette période de crise sanitaire tout en économisant le plus gros salaire, du club, estimé à 420 000 euros par mois. Une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros de la formation catalane pourrait suffire dans ce dossier qui traîne sur la longueur.