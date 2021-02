Comme pour dire que «l'argent ne fait pas le bonheur», l'équipe de l'O Médéa continue son petit bonhomme de chemin en cette saison exceptionnelle 2020-2021. Exceptionnelle en raison de la crise sanitaire et en raison du fait que les Médéens, cloués dans une crise financière sans précédent ont rejoint l'ES Sétif en tête du classement. Bravement drivé par le coach Chérif Hadjar, l'équipe a pris le meilleur, samedi dernier, sur le NA Hussein Dey (2-1) pour occuper provisoirement la place de leader. Une place amplement méritée par les coéquipiers du capitaine Tarek Cherfaoui au vu des statistiques réalisées jusque-là. Jugez-en: sur les 13 matchs joués, l'équipe l'a emporté à 8 reprises, avec 3 matchs nuls et deux défaites. L'attaque menée par un Khelfellah des grands jours a trouvé le chemin des filets à 18 reprises, alors que la défense en a encaissé 11. Tout cela se passe alors que les joueurs vivent une situation financière critique. Ils attendent depuis plusieurs mois d'être payés, au moment où le président Mahfoud Boukelkal frappe à toutes les portes pour assurer des ressources financières lui permettant de subvenir aux besoins de son groupe. Le coach Hadjar, qui a fait preuve jusque-là d'un professionnalisme hors du commun, a indiqué que sa mission n'est pas aisée, étant donné qu'il doit travailler sur et en dehors des terrains, pour que ses protégés ne perdent pas la boussole et gardent leur concentration pleine sur le rectangle vert. Il reconnaît que ses joueurs sont à féliciter plus que tout le monde, mais affirme, entre-temps, que la situation doit être réglée dans les meilleurs délais, puisque «la patience a des limites». Le coach a rassuré, dans un déclaration à la Radio nationale, samedi soir, que les autorités locales, représentées par le wali de Médéa, ont rassuré les joueurs et les dirigeants que la situation ne saurait tarder à être débloquée pour permettre à l'équipe de continuer sur sa lancée. Aussi, Hadjar a fait savoir que la Sonatrach devrait sponsoriser le club, selon ses responsables. Si cela reste en l'état, il n'est pas à écarter de voir d'autres clubs en tirer profit, afin de chiper les meilleurs joueurs de cette équipe... et son entraîneur. D'ailleurs, ce dernier a affirmé déjà que des écuries de la Ligue 1 ont tenté le coup avec lui, tout en affirmant qu' il a un contrat moral avant tout avec l'OM, qu'il ne pourra quitter ni abandonner en cours de route.