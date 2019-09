La CAF a désigné des arbitres ivoiriens et marocains pour officier la double-confrontation entre les sélections ghanéenne et algérienne pour le compte du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 des U23. La manche-aller prévue vendredi prochain à 15h30 au stade d’Accra, a été confiée à un trio ivoirien sous la conduite de Kouassi Frederick François Biro, assisté de Koabenan Prosper Adiouman et Kalilou Bamba. Le quatrième arbitre est Roland Léonce Danon. Le commissaire au match est Babagana Kachalla (Nigéria). Le match-retour programmé le 10 septembre à 20h45 au stade du 8-Mai 1945 de Sétif sera dirigé par un trio arbitral marocain. Le directeur de jeu est Jalal Jayed assisté de ses deux compatriotes, Hicham Ait Abou et Yahya Nouali. Le quatrième arbitre est Adil Zourak. Le commissaire du match est Gamal Salem Embaia (Libye). Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la CAN, qui se déroulera en Egypte du 8 au 22 novembre 2019, où les trois premiers se qualifieront pour les JO-2020 de Tokyo.