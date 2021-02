Après le MC Alger et le CR Belouizdad, qui sont en phase de poules de la Champions League, la JS Kabylie et l'ES Sétif ont, elles aussi, arraché leurs qualifications respectives à la phase de poules de la coupe de la CAF. Les férus de la balle ronde nationale commencent à croire dur comme fer que cette présence est un signe du renouveau du football local sur la scène continentale, notamment après le sacre de la sélection nationale lors de la CAN-2019 au Caire. Il ne restera, désormais, plus qu'à suivre l'évolution de nos quatre clubs dans ces deux compétitions continentales pour

confirmer ou infirmer la «renaissance» du football algérien. D'aucuns fans du football en Algérie espèrent que ces clubs réussissent à redorer le blason de notre football national à l'échelle continentale, d'autant qu'il s'agit aussi de quatre clubs algériens aussi prestigieux qu'historiques.

Alors les quatre clubs algériens vont-ils suivre l'itinéraire de la sélection nationale pour se hisser sur les cimes du continent? Première réponse, à l'issue de la phase des poules des deux compétitions continentales. En Ligue des champions, le MCA rencontrera ce soir l'ES Tunis au stade du 5-Juillet, après avoir réussi lors de la première journée le match nul au Caire face au Zamalek (0-0).

De son côté, le CRB devait recevoir, mardi, également les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules (Groupe B), mais le match a été délocalisé à Dar Es-Salaam (Tanzanie) le 28 février à partir de 14h, pour des raisons sanitaires. Lors de la première journée de ce groupe, les Belouizdadis étaient allés ramener un point chez le TP Mazembe (RD Congo), dans une rencontre qu'ils auraient pu largement remporter.

Quant à la participation algérienne en coupe de la CAF, la JS Kabylie s'est qualifiée à la phase de poules de cette autre compétition continentale, en s'imposant devant le Stade malien (1-0), à l'issue de la manche retour des 16es de finale «bis», disputée dimanche dernier au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, sur un but de Souyad. Au match aller, le champion du Mali s'était difficilement imposé face aux Kabyles (2-1).

De son côté, l'ES Sétif s'est qualifiée à la phase de poules de cette même compétition après son match nul (0-0) devant les Ghanéens d'Asante Kotoko, dimanche dernier, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif.

Lors de la première manche disputée à Accra, l'Entente avait réalisé une excellente opération en allant s'imposer (2-1).