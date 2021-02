C'est parti, la ville d'Oran est sur orbite. Le Comité d'organisation de cette manifestation, en large participation des champions algériens dans différentes disciplines, viennent de lancer une vaste campagne de promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens, cette rencontre sportive d'envergure régionale sera abritée, l'année prochaine, dans la wilaya d'Oran. Les participants, ayant réussi à briller sur la scène internationale dans différentes disciplines, occupent des espaces entiers sur les réseaux sociaux. Ils valorisent les JM-2022 ainsi que la ville d'Oran, tout en publiant également des messages sur la page Facebook officielle du comité d'organisation.

Ces messages portent essentiellement sur la campagne de promotion des JM, prévus initialement pour l'été de cette année, avant qu'ils ne soient reportés pour l'année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus, sévissant dans le monde entier. Moins de 500 jours du coup d'envoi des JM programmés du 25 juin au 5 juillet 2022, plusieurs figures emblématiques du sport national prennent part à cette campagne. Il s'agit entre autres d'Abdellatif Bekka, détenteur de plusieurs médailles dans des manifestations mondiales dédiées aux sportifs aux besoins spécifiques, la karatéka internationale, Lamia Matoub et Sid Ali Boudina, le rameur d'aviron international. Avant le lancement de cette campagne, le directeur général du Comité d'organisation des JM, Salim Iles, a été affirmatif en promettant que «la campagne de promotion pour l'évènement oranais sera d'envergure», reconnaissant, par là même, que «sa structure accuse un retard dans ce registre dû en particulier à la crise sanitaire mondiale qui a chamboulé les plans du comité d'organisation». Quelques jours auparavant, Iles a été rassuré par le soutien du président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, ainsi que l'entraîneur national et champion d'Afrique en titre, Djamel Belmadi.

Ces deux derniers se sont engagés, en marge de leur visite au nouveau stade d'Oran, de contribuer à la promotion des JM. Les deux hommes ont également prévu de faire participer les joueurs de l'Equipe nationale dans l'opération, «ce qui constitue un apport de taille pour la réussite des JM vu le poids de ces joueurs sur la scène sportive internationale», s'est félicité Iles. Dans ce contexte aussi, le président de la FAF avait annoncé la programmation prochaine d'une rencontre internationale amicale sur le terrain du nouveau stade d'Oran, qui sera bientôt réceptionné, face à «une sélection mondiale», et ce, dans le cadre de la promotion des JM que l'Algérie organise pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli l'édition de 1975 à Alger.