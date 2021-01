Malgré le fait que l'équipe reste invincible depuis l'entame de la saison, cela n'a pas empêché que des conflits à la pelle sont enregistrés en interne dans la maison du CR Belouizdad. Il a suffi d'un match nul à domicile face au MC Oran (1-1), samedi dernier, pour que ces conflits apparaissent au grand jour. Entre le coach Franck Dumas, le directeur sportif, Toufik Kourichi, ainsi que le directeur général, Chérif Hachichi, le courant ne passe plus. Les trois hommes naviguent, depuis l'intersaison, dans des sens opposés et le dernier match nul concédé à domicile face au MCO a provoqué un climat de tension, poussant le premier responsable du club, Charaf Eddine Amara à provoquer, mardi après-midi, une réunion d'urgence, qui a duré presque 5 heures. Etaient présents les trois hommes en conflit, l'entraîneur des gardiens de but, Khaled Dekimèche, ainsi que la responsable de la communication. Amara a haussé cette fois-ci le ton, en indiquant que la situation ne peut demeurer en l'état. Dans ce sens, nous apprenons que des mesures radicales seront prises, après le match de demain face au RCR. Parmi elles, la fin de fonction de l'un des deux dirigeants, Hachichi ou Kourichi. Pour ce qui est du coach, son avenir dépendra du résultat du match de demain. La direction lui reproche la manière avec laquelle il gère son groupe, ainsi que le fait d'utiliser certains joueurs, dont Islam Bakir, dans des règlements de compte. Par ailleurs, et s'agissant de la période exceptionnelle des transferts, qui ouvrira ses portes du 25 au 31 du mois courant, les dirigeants du Chabab semblent miser sur l'attaquant, Oukacha Hamzaoui, pensionnaire de l'équipe iranienne de Persian Gulf Pro League. L'ancien joueur de l'USMA, du MOB et de l'USMBA a négocié, il y a quelques jours, avec les Belouizdadis, en attendant de trouver un accord et apposer sa signature sur son nouveau contrat. Sur un autre volet, le club sportif amateur du Chabab (CSA) est toujours sans président. La faute à la tergiversation de la direction de la jeunesse et des sports pour trouver une solution au fait que l'AGE n'a pas été tenue, le mois dernier, après l'intervention des supporters. Selon des sources, les trois commissions (élections, recours et ad hoc) ont fixé un ultimatum à la DJS, jusqu'au 31 du mois courant. Faute de quoi, elles saisiront le TAS pour faire valoir leurs droits.