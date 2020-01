Le calendrier de la sélection algérienne de football pour la saison 2020-2021 a subi quelques modifications, consécutivement à l’avancement de la prochaine coupe d’Afrique des nations à l’hiver 2021,

a annoncé, hier, la Fédération (FAF).

«La FAF porte à la connaissance de l’opinion sportive que le calendrier de l’Equipe nationale pour la saison 2020-2021 a subi quelques modifications suite au changement opéré dans la programmation

de la phase finale de la CAN-Total 2021 au Cameroun, et qui aura lieu désormais du 9 janvier au 6 février 2021», a écrit la FAF dans un communiqué.

«Ce n’est qu’au mois d’octobre prochain que débuteront les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec le déroulement de la 1ère journée, alors que la 2e journée se déroulera en novembre 2020.

La suite des éliminatoires aura lieu en 2021», ajoute-t-on de même source.

Les éliminatoires «prendront fin en novembre de cette même année, avec le déroulement des deux matchs du dernier tour, avec des rencontres d’appui en aller et retour, qui mettront aux prises les premiers

des 10 groupes qualificatifs pour désigner les cinq nations qui iront au Qatar, en 2022», a conclu l’instance fédérale.

Le nouveau calendrier Coupe d’Afrique des nations 2021 :

23-31 mars 2020 : 3e et 4e journées des éliminatoires

1er-9 juin 2020 : 5e journée des éliminatoires + un match amical

31 août-8 septembre : 6e et dernière journée des éliminatoires + un match amical

Coupe du monde 2022 :

5-13 octobre 2020 : 1ère journée des éliminatoires + un match amical

9-17 novembre 2020 : 2e journée des éliminatoires + un match amical

22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées des éliminatoires

30 août - 7 septembre 2021 : 5e journée des éliminatoires + un match amical

4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée des éliminatoires + un match amical

8-16 novembre 2021 : barrages aller et retour des éliminatoires.