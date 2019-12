Les sportives algériennes prendront part à la 5e édition des Jeux arabes des clubs féminins de Sharjah (Emirats arabe unis), prévue en février 2020, a indiqué le Comité olympique et sportif algérien (COA). Réunis à Alger, les membres du Comité exécutif du COA ont approuvé la participation de l’Algérie aux joutes féminines arabes dans cinq disciplines, à savoir, le basket-ball, le volley-ball, le tir sportif, le karaté et l’athlétisme. La 5e édition des Jeux arabes des clubs féminins qui se déroulera du 2 au 12 février à Sharjah (Emirats arabes unis), enregistrera la participation d’une cinquantaine de clubs représentant 17 pays dont l’Algérie. Huit disciplines sont inscrites au programme de ces joutes: volley-ball, basket-ball, athlétisme, escrime, tir sportif, tennis, tir à l’arc et équitation (saut d’obstacles).