«Ils ont été déterminés... ils ont tenu leur promesse... toutes nos félicitations», a écrit la CAF sur son compte twitter. De son côté, l'Olympique de Marseille a félicité les Algériens «de Marseille jusqu'à Oran en passant par Alger et jusqu'à Tamanrasset».

Le club phocéen où le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi a évolué pendant quatre saisons (1997-1998 puis 2000-2003), a ajouté dans un tweet en arabe: «Nos félicitations aux combattants du désert, les champions de la CAN-2019...ils l'ont remporté avec la volonté et la grinta.

Félicitations au peuple algérien.» Bien que ne comptant aucun joueur algérien parmi ses rangs, l'Inter de Milan a voulu partager avec le peuple algérien sa joie en écrivant, en arabe, sur sa page officielle Facebook: «Nos félicitations à l'Algérie pour ce titre.»

De son côté le club qatari Al Sadd, où évolue l'attaquant Baghdad Bounedjah, a écrit dans un Tweet: «Nos félicitations à l'Algérie, félicitations Baghdad Bounedjah pour la CAN-2019», ajoutant que «le meilleur buteur du championnat qatari a marqué le but de la victoire dans cette finale de la CAN-2019».