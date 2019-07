Auteur d’une bonne saison avec le RC Lens en dehors de sa longue blessure, Mehdi Tahrat figure parmi les joueurs lensois courtisés lors de ce mercato, surtout après la coupe d’Afrique des nations remportée avec l’Algérie dernièrement. Selon La Voix du Nord, le défenseur central des Sang et Or ferait l’objet de fortes sollicitations de clubs étrangers, notamment dans le Golfe persique (mais pas uniquement), qui peuvent lui proposer un contrat bien plus intéressant financièrement que le club lensois. Si un départ n’est pas souhaité au sein du Racing, le club Sang et Or sait bien qu’il lui sera difficile de résister pour le garder.