C’est l’un des transferts majeurs de ce mercato hivernal. Grande révélation de la première moitié de saison à Salzbourg, Erling Braut Haaland a quitté les champions d’Autriche un an seulement après son arrivée pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un gros coup signé par le club de la Ruhr et ce, d’autant plus qu’en dépit de la concurrence des principaux cadors européens, le transfert du Norvégien s’est réglé pour 20 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Le BVB a néanmoins déboursé bien plus pour s’attacher les services du jeune phénomène. A en croire la Gazzetta dello Sport, le Borussia a en effet versé pas moins de 25 millions d’euros en commissions avec 15 millions pour l’inévitable Mino Raiola, l’agent du joueur, et 10 millions pour son père. Au vu de ses débuts fracassants ce week-end, ces 45 millions restent une bonne affaire…