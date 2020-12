Il était temps qu'on professionnalise l'arbitrage sur le plan africain. Il y a bien longtemps que l'on parle des joueurs professionnels et on ne pense que rarement aux arbitres.

Voilà qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football (CAF) qui franchit enfin la première étape de la professionnalisation de l'arbitrage sur le continent en sélectionnant un groupe pilote de 20 arbitres qui seront engagés pour une période d'un an avec comme principal objectif de développer les techniques d'arbitrage.

C'est ainsi qu'on apprend donc que l'arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal, a été retenu par la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) dans cette liste de 20 referees, dont deux femmes, dans le cadre d'un projet de «professionnalisation» pour une durée d'un an.

C'est ce qu'a bien annoncé l'instance continentale sur son site officiel en précisant qu' «Il s'agit de la première étape de professionnalisation de l'arbitrage sur le continent avec la sélection d'un groupe pilote de 20 arbitres, recrutés pour une durée d'un an. Ceci est organisé dans un projet semi-professionnel qui verra les arbitres souscrire un contrat et bénéficier de formation. Dix-huit arbitres masculins et deux arbitres féminins ont été sélectionnés pour ce premier projet.»

Il est utile de rappeler que Mustapha Ghorbal (35 ans) s'est distingué cette saison en dirigeant la finale de la Ligue des champions d'Afrique, disputée le 27 novembre, entre les deux clubs égyptiens Al-Ahly et le Zamalek (2-1), au stade international du Caire.

«En sélectionnant le premier groupe pour ce projet, le comité d'arbitrage de la CAF a un oeil sur la Coupe du monde 2022, les représentants africains pour le tournoi seront choisis parmi ce groupe de 20», a encore précisé la CAF.

Et c'est dans ce même ordre d'idées que le président de la commission d'arbitrage de la CAF, le Seychellois, Eddy Maillet, explique l'objectif de ce projet en ces termes: «En choisissant le groupe initial de 20 arbitres, les experts en arbitrage ont cherché à trouver un équilibre entre les six zones de la CAF en fonction de l'âge, de la compétence et de la performance lors des derniers matchs de haut niveau, de la compatibilité de l'arbitre assistant vidéo (VAR), de la condition physique et des capacités techniques. Tout a été pris en compte».

Le même responsable ajoute que ces arbitres «auront des allocations mensuelles et nous affecterons deux instructeurs dans chacune des six zones de la CAF pour travailler avec eux physiquement et techniquement. Nous leur fournirons du matériel, ils seront suivis et auront des sessions sur zoom avec des évaluations mensuelles», explique Maillet.

La CAF tient aussi à préciser dans son communiqué sur le sujet que pour répondre aux exigences de la condition physique, les arbitres doivent s'entraîner au moins 3 à 4 fois par semaine, ce qui signifie un engagement accru en temps et en ressources.

Une fois que le projet pilote sera examiné dans les prochaines années, la CAF cherchera à élargir le programme pour inclure les arbitres assistants ainsi qu'à augmenter le quota d'arbitres féminines, a conclu la CAF dans son communiqué.