Imperturbables ont été plusieurs membres du conseil d'administration de la SSPA du MC Oran, ces derniers ont tenu, jeudi dernier, leur réunion malgré l'imposante marche organisée le jour-même et par le biais de laquelle les marcheurs ont été belliqueux en scandant des slogans hostiles aux mem-bres de ce CA, tout en les sommant de remettre les clés du club à une société nationale et quitter les commandes. Cette réunion officieuse a vite fait de se transformer en rencontre officielle, ces membres, au nombre de cinq personnes, dont Ahmed Belhadj, Youssef Djebbari, Nasredine Bessedjrari, Sofiane Benamar, Chemseddine Bensenoussi, Abdelhafid Belabes ont ouvert les débats et longuement débattu de la situation actuelle qui prévaut dans la maison du Mouloudia, tout en évoquant plusieurs sujets qui ont fait consensus malgré les divergences les séparant, notamment en ce qui concerne les recrutements et le coach. Plusieurs membres optent pour le Tunisien Mouaz Bouakkaz, alors que Mehiaoui a pris la décision unilatérale en recrutant le Français Bernard Casoni. Fraîchement installé à la tête du club, Tayeb Mehiaoui a, durant cette réunion, pris le soin de faire un tour d'horizon en abordant plusieurs sujets, dont notamment ceux ayant trait aux démarches qu'il a entreprises depuis sa prise de fonction. Et ce n'est pas tout. Si cette réunion officieuse a été officialisée par la présence des cinq membres, ces derniers ont mis l'accent quant à ouvrir les discussions sur le cas de l'entraîneur français, Bernard Casoni. Mieux encore, ils ne se sont pas attardés dans les débats avant d'approuver son recrutement en tant que premier entraîneur du MCO, malgré le fait que ce dernier ne peut toujours pas rallier la capitale de l'Ouest étant donné que les frontières restent toujours fermées. Casoni aura la lourde mission de prendre, à distance, part aux recrutements des joueurs devant garnir la galerie du MCO. Dans le sillage de cette réunion, les présents ont décidé de la nomination de l'enfant terrible du club, l'ex-joueur international, Omar Belatoui. «Les membres du conseil d'administration, présents à la rencontre, ont été unanimes en désignant Omar en tant que manager de l'équipe et entraîneur adjoint», a-t-on appris soulignant que «la tâche principale de ce dernier est de représenter la direction du club avec les joueurs, tout en assistant l'entraîneur Bernard Casoni dans son travail d'entraîneur». Idem pour l'ancien ange gardien de la lucarne, Mohamed Redha Acimi, ce dernier s'est vu confier la mission d'entraîner les gardiens de but de la formation du Mouloudia. Plusieurs autres mesures ont été prises, entre autres, la désignation de l'homme de main devant veiller sur les finances du club.