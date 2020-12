La sélection nationale de football des moins de 17 ans (U17) a été battue par deux fois en amical face à son homologue sénégalaise (0-1 et 1-3), dans des matchs disputés au stade du 5-Juillet (Alger). Ces deux défaites doivent vraiment servir de «leçons» au staff et au joueur pour éviter les erreurs commises pour bien se qualifier à la prochaine CAN-2021 de la catégorie, lors du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF). Dans la première joute amicale, entrant dans le cadre, justement, de la préparation des Verts pour les prochaines échéances. l'unique réalisation a été marquée sur penalty, à la 69e minute, par l'entremise de Ibossané. Les deux formations ont disputé par la suite, mardi dernier un deuxième match amical au cours duquel la sélection algérienne a subi sa deuxième défaite mais avec un score plus lourd (1-3). Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation en vue du tournoi de l'UNAF prévu du 15 au 25 janvier, qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, dont la phase finale se jouera en mars au Maroc. Le tournoi se déroulera sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélections: Algérie, Tunisie et Libye. Le premier se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021. Donc après ce stage entamé le 21 décembre dernier au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en présence de 30 joueurs dont 15 évoluent dans des championnats étrangers et ces deux défaites, Lacete le sélectionneur algérien et son staff, ainsi que les joueurs se doivent de revoir très sérieusement leur copié s'ils ne veulent pas connaître le même sort que la sélection U20 éliminée sans gloire lors du tournoi de l'UNAF en Tunisie. Il est intéressant de rappeler qu'à l'issue du premier match perdu contre le Sénégal, le coach Lacete s'est déclaré «satisfait». En effet, le technicien algérien a déclaré au micro de la WEB TV de la FAF: «Je suis satisfait de mes joueurs qui ont respecté les consignes qu'on leur a données. Aujourd'hui, c'était un match de préparation mais aussi d'évaluation du travail effectué. Nous avons un noyau de 45 joueurs, ceux qui viennent du PSG et de France, mais aussi du PAC et des clubs nationaux.

Après trois séances d'entraînement, nous voulions connaître où en est cette équipe. Nous avons demandé aux joueurs de pratiquer l'offensive en multipliant les passes courtes. Nous leur avons expliqué que c'est la seule manière de durer dans un match. Eh bien, nous sommes agréablement satisfaits par leur rendement, en particulier les joueurs qui nous viennent de l'étranger. Sur le groupe de 15 éléments ramenés, je peux vous certifier que 9 au moins seront parmi nous lors de la prochaine CAN», a-t-il conclu. Reste donc au staff des Verts et aux joueurs de bien se préparer durant les trois prochaines semaines et plus précisément lors du prochain stage prévu le 8 janvier prochain.

Encore faut-il bien préciser que la pression sera très forte sur les épaules des Verts dans la mesure où ils joueront à domicile contre la Tunisie et la Libye pour un seul ticket qualificatif à la CAN prévue au Maroc.