La direction de l’USM Bel Abbès a annoncé, samedi, la démission du directeur général de la SSPA du club, du secrétaire général et du manager général, au lendemain de la défaite concédée à domicile contre le WA Tlemcen (2-3) dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Le trio composé de Morsli, Bouanani et Bengorine, respectivement, a indiqué, dans un communiqué de presse, qu’il va dévoiler « les raisons de cette démission collective lors d’une conférence de presse qu’il a programmée pour les prochaines heures ». Le courant ne passe plus entre les trois dirigeants, qui ont été délégués, l’été passé, par le conseil d’administration de la SSPA pour gérer les affaires de l’équipe de football et ladite structure, à sa tête le président Abdelghani El Hennani. Le patron du conseil d’administration a accusé, dans des déclarations à la presse à l’issue de la rencontre de vendredi, Morsli « de mener l’équipe à la dérive ».