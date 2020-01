L’arrivée de Zlatan Ibrahimovic n’a pas encore rassasié les appétits de l’AC Milan. Le Suédois, qui a inscrit son premier but en amical dès sa première rencontre, devrait rapidement voir la venue d’autres nouveaux coéquipiers en Lombardie. D’après Sky Sport Italia, les dirigeants du club se sont envolés pour Barcelone. Ils doivent rencontrer Jean-Clair Todibo (20 ans) dans le but de le convaincre de rejoindre les Rossoneri sur le long terme. C’est là le point important de la négociation. Milan souhaite recruter le joueur sur la durée par un prêt avec option d’achat, alors que le Barça souhaiterait inclure une clause de rachat. En cas de réponse positive du joueur, il ne restera plus qu’à finaliser l’opération. L’ancien Toulousain a lui le choix entre pas mal de clubs comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours.