Pour les jeux Olympiques 2020 (la dénomination ne changera pas malgré le décalage d'une année) rien n'est garanti pour qu'ils se tiennent du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. Le doute a été semé la première fois par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, lequel a annoncé qu'«une grande partie du pays entrera dans un état d'urgence», alors qu'il lutte pour contenir le coronavirus. Et voilà que le directeur général de ces JO, Toshiro Muto, vient d'en rajouter une couche, lui qui reste très prudent. «Je crois que personne n'est capable de dire si tout sera sous contrôle en juillet prochain.

Nous ne sommes certainement pas en position d'apporter une réponse claire», a-t-il dit. Si la décision de repousser les JO d'un an semblait la plus logique et la plus raisonnable, il est bien trop tôt pour affirmer qu'ils puissent se dérouler de façon normale lors de l'été 2021. «Tout ce que nous pouvons faire, c'est travailler dur pour préparer les Jeux. Nous espérons sincèrement que, d'ici un an, l'humanité sera parvenue à surmonter cette crise du coronavirus», ajoute Toshiro Muto. Il faut dire, dans ce sillage, que les leçons des semaines passées sont claires, puisqu'il est extrêmement difficile de savoir ce que l'avenir réserve. The Guardian a rappelé qu'il y a à peine un mois, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, était encore en train d'affirmer que les JO-2020 se déroulaient «sans problème» aux dates initialement prévues, avant que la donne ne change. Pour Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo, l'état d'urgence déclaré par Shinzo Abe et les mesures qui l'accompagnent «ne suffisent pas».

C'est donc en pleine polémique sur les moyens à mettre en oeuvre que Muto a affirmé ses doutes quant à la tenue des JO durant l'été 2021. Le comité d'organisation des Jeux est actuellement en train de travailler avec les compagnies d'assurance pour savoir de quelle manière elles sont disposées à couvrir ce nouvel événement encore très incertain. Selon les chiffres communiqués déjà par ESPN, les JO de Tokyo, qui ont déjà coûté environ 12 milliards d'euros, auront besoin d'une rallonge comprise entre 2,4 et

5,2 milliards en raison de ce report d'un an. Un budget colossal, qui rend la réorganisation pour le moins périlleuse.