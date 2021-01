La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) tiendra son assemblée générale élective (AGE) le 25 février prochain au siège du COA à Alger. Cette AGE sera précédée par une assemblée ordinaire (AGO) de l’exercice 2020 prévue le 13 février (9h) également au siège au COA. L’ordre du jour de cette AGO qui marquera la fin du mandat olympique 2017-2020, portera sur l’examen et l’adoption des bilans moral et financier de l’exercice 2020. Il est également attendu des membres de l’AGO d’examiner le rapport du commissaire aux comptes avant de passer à l’installation des commissions de candidature, de recours et de passation de consignes en vue de l’assemblée générale élective (AGE), prévue le 25 février.