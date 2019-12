Tennis :

Sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis, le Tennis club d’Oran, en collaboration avec la Ligue de wilaya de la discipline, organise le jubilé Boudia Abdelkader (ancien joueur et entraîneur), les 20 et

21 décembre sur les courts du complexe Kacem-Limam (ASPTT Oran).



Aviron et canoë kayak:

La Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak a tenu samedi dernier sa réunion du collège technique national, au siège de l’instance fédérale à Alger, marquée par des débats « fructueux » et des propositions techniques « intéressantes ».



Rugby :

Un stage de formation en rugby au profit des professeurs d’éducation physique du lycée international Alexandre-Dumas de Ben-Aknoun (Alger), a été organisé au siège de la Fédération algérienne de rugby mercredi passé.



Sport et travail:

La Fédération algérienne du sport et travail organise le Grand challenge de la pétanque (4e concours) du 18 au 21 décembre à Ouargla. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’instance fédérale.



Sport universitaire:

L’arbitre internationale Lamia Athmane a officié le match d’ouverture de la Coupe du monde universitaire de football qui se dispute à Jinjiang, dans la province chinoise du Fujian, entre la Thaïlande et la Russie (3-0).



Karaté-do:

L’expert international et entraîneur en chef des Equipes nationales de karaté-do, Abdelkader Adjal (8e dan) a procédé samedi à l’encadrement de 120 entraîneurs au complexe sportif de Béjaïa, à l’occasion d’un stage technique organisé par la Ligue de wilaya locale.



Aïkido:

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne d’aïkido a organisé vendredi à Boussaâda, un stage de formation au profit du pôle de développement de la wilaya de M’sila auquel ont participé des athlètes des clubs de Hammam Dhalaâ, M’sila et Boussaâda, sous la conduite du DTN Nacer Rouibah. Aussi, la DTN a organisé samedi un stage pour entraîneurs à Touggourt, encadré par le professeur Mohamed-Seghir Derouis.