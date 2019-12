- Boxe : La sélection algérienne de boxe (dames) a décroché quatre médailles (2 or et 2 argent) au Tournoi international qui s’est déroulé à Tunis. Les breloques en métal précieux ont été décrochées par Roumaïssa Boualem (-51 kg) et Imane Khellif (-60 kg), tandis que l’argent est revenu à Fatima-Zohra Senouci et Ichrak Chaïb, respectivement chez les -57 kg et -75 kg.

- Kempo : La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en collaboration avec la direction des oeuvres universitaires, a réquisitionné deux résidences universitaires d’Aïn El Beïda au profit des participants au championnat national de kempo juniors/seniors (filles et garçons), qui a débuté hier à la salle omnisports d’Aïn El Beïda.

- Aikido : La 8e édition du festival national d’aïkido aura lieu les 3 et 4 janvier à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra. La manifestation est organisée par la Fédération algérienne de la discipline, avec le concours de la Ligue de la wilaya de Biskra.

- Sport féminin : L’Association nationale de promotion et de développement du sport féminin a organisé, en collaboration avec l’association de wilaya d’Oran, un stage national de formation d’entraîneurs d’aérobic, ainsi qu’une compétition nationale de marathon-aérobic du 19 au 22 décembre à Oran.

- Arts martiaux : La Fédération algérienne des arts martiaux a reporté l’examen de passage de grade pour entraîneurs et entraîneurs-adjoints de la discipline boxe chinoise. Le rendez-vous aura lieu finalement du 1er au 4 janvier prochain et sera dirigé par l’expert international Michel Birose, au niveau de l’Ecole nationale de voile de Bordj El Bahri (Alger).

- Rugby : La sélection algérienne féminine de rugby a effectué, durant la semaine écoulée, un stage de préparation à Avignon, en France.

- Karate-Do : La Fédération algérienne de karaté-do a publié la liste finale des arbitres concernés par l’examen d’obtention du diplôme d’arbitre international prévu à Dubai (Emirats arabes unis) en février 2020. Idem pour la liste relative aux arbitres concernés par l’examen d’obtention du diplôme d’arbitre africain prévu à Tunis en janvier 2020.