Tournois pré-olympiques de beach-volley

Les Algériens absents pour manque de préparation

Les sélections algériennes de beach-volley, qui devaient prendre part aux tournois de qualification olympique de la Zone 1 Afrique, n’ont finalement pas été engagées en raison du «manque de préparation» et du «niveau élevé des adversaires», a indiqué le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), Mustapha Lemouchi. «Vu le manque de préparation de nos équipes et le niveau élevé des autres sélections engagées, on a préféré tout bonnement ne pas nous engager aux tournois africains de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020», a tenu à expliquer Lemouchi, rejetant toute spéculation sur un éventuel forfait pour un problème financier. «On a estimé qu’on n’a aucune chance de rivaliser avec les autres équipes mieux nanties, ce qui réduit à néant nos chances de qualification. On a préféré donc ne pas gaspiller l’argent et l’investir dans la préparation de nos sélections qui vont représenter le pays lors des prochains Jeux méditerranéens d’Oran en 2021», a expliqué le président de la Fédération.

Super-division de basket-ball

Le GS Pétroliers prend la tête

La hiérarchie respectée a été parfaitement respectée dans les groupes A et B du championnat national de basketball, Super-Division, à l’issue de la 8e journée jouée mardi dernier. Invaincus depuis le début de la saison, le duo GS Pétroliers – WA Boufarik continue de dominer leur groupe respectif. Le premier a pris le meilleur sur son dauphin, le Rouiba CB, sur le score de 90 à 70, tandis que les Boufarikois n’ont fait qu’une bouchée de l’O. Batna (107-52). Dans les autres rencontres du groupe A, le CRB Dar Beida a bataillé pour s’imposer en déplacement face à l’OS Bordj Bou Arréridj. Une victoire des Algérois arrachée après prolongation (74-75). Le TRA Draria a renoué avec le succès ont battant l’ES Cherchell (44-55), l’US Sétif s’est baladé contre le CSMBB Ouargla (73-41), alors que le NA Husseïn Dey a pris le meilleur sur l’OMS Miliana (72-66). Dans la poule B, la logique a également eu le fin mot avec les victoires du PS El Eulma, du CSC Gué de Constantine ou encore du NB Staouéli large vainqueur face à une formation de l’USM Blida (88-58) qui alterne le bon et le moins bon.