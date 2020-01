Pré-qualifications à l’AfroBasket-2021

Le programme du tournoi d’Alger dévoilé

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) affrontera son homologue capverdienne aujourd’hui et demain, pour le compte du tournoi de pré-qualifications pour l’AfroBasket 2021 (groupe A), prévu à Staouéli (Alger), a indiqué lundi dernier la Fédération algérienne de la discipline. La première confrontation se déroulera aujourd’hui à 17h à la salle de Staouéli, de même que la deuxième rencontre qui se tiendra le lendemain à la même heure. Le Cinq algérien conduit par l’entraîneur en chef Bilal Faïd a effectué un stage pré-compétitif du 7 au 12 à Istanbul (Turquie), ponctué par deux matchs amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe et d’Andalu Efes SK. En hibernation depuis juillet 2019 et une participation à la 1re édition de la coupe d’Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali), la sélection avait entamé sa préparation début décembre avec un stage à Alger. Sept zones prendront part aux pré-qualifications de l’AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E) prévu en janvier à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification.

Championnat militaire national de la marche commando

173 sportifs au rendez-vous de Barika

Pas moins de 173 sportifs des divers commandements et Régions militaires ont participé au Championnat militaire national de la marche commando organisé lundi à la première brigade blindée de Barika (wilaya de Batna) relevant de la 5e Région militaire (RM). Cette manifestation sportive a été dominée en individuels par les éléments du commandement de la Gendarmerie nationale et, par équipes, par les représentants de la 5ème RM. Le directeur des Equipes nationales militaires et représentant du service des sports, le lieutenant-colonel Sid-Ali Klichene a indiqué que ce Championnat national a pour objectif de mettre en relief la préparation physique des soldats. De son côté, le général Kouider Selmane, commandant de la 1ère brigade blindée a souligné que les diverses disciplines sportives occupent une bonne place dans le système de formation et d’instruction de l’Armée nationale populaire et constituent un élément clé de la préparation et la formation du soldat.