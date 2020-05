Après le retour du cham-pionnat allemand, plusieurs autres Fédérations de football commencent à envisager un retour des compétitions. En Algérie, on préfère encore la prudence. C'est une stratégie salutaire, s'accorde-t-on à dire, car la santé des personnes passe avant tout, même si certains avis préconisent le contraire. à l'heure actuelle, et en se fiant au dernier communiqué de la LFP, chargée des championnats professionnels des Ligues 1 et 2, la parole est donnée aux médecins et spécialistes de la santé. En effet, la LFP a réuni le 18 mai dernier, par le biais de visioconférence, les médecins des clubs concernés pour débattre des dispositions à prendre pour une éventuelle reprise du championnat après la levée du confinement et la décision des pouvoirs publics d'autoriser la pratique du sport. Présidée par le SG de la LFP, Mourad Boussafer, cette rencontre a enregistré la présence d'une douzaine de médecins, parmi lesquels celui de la LFP et le médecin en chef de la FAF, Djamel Eddine Damardji.

«Après un large débat, les participants ont convenu d'élaborer un document sur lequel seront consignées les différentes propositions en vue de prendre en charge le dispositif organisationnel sur le plan médical. Ils ont passé en revue toutes les questions liées au rôle du médecin dans cette cruciale étape marquée par une pandémie «non encore maîtrisée» comme l'a souligné un médecin», a écrit la LFP. Elle ajoute: «Le médecin en chef de la FAF a informé ses confères de se conformer strictement aux recommandations de la cellule nationale de veille installée au ministère de la Santé.» Ainsi, et selon la LFP,

«il a été demandé aux médecins d'avancer des propositions relevant spécifiquement de l'aspect sportif, de les transmettre par email au niveau de la LFP. Ces idées feront l'objet d'une large communication à tous les staffs médicaux des clubs», signalant «qu'aucune décision de reprise des compétitions n'a été prise au sujet d'une date». Cela veut dire simplement qu'on attend la décision du gouvernement. Or, le gouvernement attend le feu vert de la Commission nationale chargée du suivi de la pandémie. À ce propos, d'ailleurs, lors de sa dernière sortie médiatique le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid a déclaré que «le retour aux compétitions sportives est possible, mais il faut d'abord une décision du gouvernement et ensuite, suivre des directives et protocoles et mesures sanitaires dont le port des masques obligatoires et la distanciation». Pour le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, sa structure «possède la capacité face à la crise tout en affirmant son intention d'imposer des mesures spéciales et exceptionnelles pour reprendre l'activité sportive».

«Le retour aux compétitions se fera dans des conditions très strictes, en termes de santé, au cas où les autorités décideraient de nous donner le feu vert pour achever le championnat», poursuit-il. Et d'ajouter:

«Franchement, nous ne pouvons pas nous comparer aux clubs européens, qui ont d'énormes potentiels, et c'est pourquoi je pense que le scénario du retour des compétitions chez nous sera différent de ce qui s'est passé en Allemagne.»

Du côté de la FAF, on s'active également pour une reprise, mais pas tout de suite. Son dernier communiqué sur le sujet indique: «Sur initiative de la Fédération nigériane de football, une réunion de travail a regroupé, mercredi 20 mai 2020, les secrétaires généraux de cinq associations africaines dont l'Algérie, autour de l'examen des possibilités de reprise de la compétition footballistique de la saison 2019-2020 [...] Après des débats et des échanges fructueux, les cinq secrétaires généraux ont abouti à trois scénarios possibles pour l'actuelle saison de football 2019-2020: la saison blanche; la poursuite de la compétition après la levée du confinement ou l'organisation de play-offs pour désigner les vainqueurs et ceux qui rétrogradent», rapporte la FAF, ajoutant que «ces propositions seront portées au secrétariat général de la CAF pour information et avis si nécessaire».

Pour les responsables des clubs et staffs ainsi que les joueurs, les avis divergent: certains estiment qu'il faut reprendre les compétitions avec des précautions sanitaires alors que d'autres pensent qu'il n'est pas encore temps et enfin les derniers estiment carrément qu'il faudrait arrêter les compétitions.