Lors de la réunion de la commission médicale de la FAF avec Abdelkrim Medouar, qui gère les affaires courantes de la Ligue de football professionnel, le SG de la FAF, Mohamed Saâd, et le médecin de la LFP, Mohamed Bichari, des changements ont été effectués concernant le protocole sanitaire pour la nouvelle saison. Il faut rappeler qu'il était convenu que 72 heures avant le match, les équipes effectuent des tests PCR. Et dans le cas où il y a au minimum trois joueurs positifs, «le match est ajourné». Cette procédure a été annulée car, les responsables ont décidé qu'aucun match ne sera reporté. Si une équipe a 11 joueurs + 4, elle peut jouer son match. C'est, donc, une manière d'éviter les reports et permettre que le championnat se termine à temps. Lors de son passage à la Radio nationale, vendredi dernier, Medouar a annoncé que «la programmation sera élaborée en concertation avec la télévision nationale, dans le but de retransmettre le maximum de matchs». «Nous allons disputer cinq journées en décembre prochain. Les clubs engagés dans les compétitions continentales verront leurs matchs avancés ou décalés, tout sera fait dans les règles de l'art. Programmer 38 journées paraît énorme, mais on finira par y arriver», a-t-il affirmé. Et justement, la LFP a publié le programme des six prochaines journées. Mais, d'ores et déjà, on enregistre le report de deux matchs, car le MC Alger et le CR Belouizdad doivent disputer leurs premiers matchs respectifs de la Ligue des champions africaine dès samedi prochain. Et pour revenir au protocole sanitaire institué par les responsables du football national en collaboration avec les structures médicales de la FAF et de la LFP, on citera quelques protocoles à respecter par les clubs de la Ligue 1. L'une des nouveautés dans ce nouveau plan du protocole sanitaire est la désignation à chaque rencontre par la LFP d'un manager Covid-19 qui doit veiller au respect des mesures sanitaires préconisées. Le Covid-19 manager est donc appelé à être présent au stade 4 heures avant le coup d'envoi, pour tout vérifier et s'assurer que rien ne manque, n'hésitant pas à annuler un match s'il trouve des anomalies sachant qu'il est doté de toutes les prérogatives concernant l'assurance des mesures sanitaires. Par ailleurs, et juste avant le match, chaque équipe doit présenter un groupe au complet, c'est-à-dire 18 joueurs sur les 27 que compte l'effectif d'un club de Ligue 1. Et même dans le cas où le nombre de joueurs contaminés après le test PCR dépasse les 12 joueurs, le match sera maintenu puisque le club devra compléter avec des joueurs de l'équipe réserve, sachant que les effectifs des clubs ont un total de 52 joueurs en tout (seniors et réserve), ce qui rend la composition d'un groupe pour un match possible pour chaque staff. De plus, les clubs seront autorisés à faire entrer sur le terrain 30 personnes entre joueurs et différents staffs ainsi que 10 dirigeants. Mais ces derniers seront interdits de quitter la tribune, ils ne pourront pas approcher les joueurs, ni les arbitres ni la pelouse. En d'autres termes, les matchs se dérouleront en présence de 18 joueurs listés sur la feuille de match. Les staffs techniques auront droit à 5 changements en 3 arrêts de jeu, comme c'est le cas dans les championnats du monde entier. Quant aux 7 remplaçants, ils seront appelés à prendre place dans les tribunes jusqu'au moment où ils devront effectuer les échauffements et être, par la suite, incorporés.