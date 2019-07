Le premier responsable du sport en Algérie, Raouf Bernaoui, a annoncé, jeudi soir, que le dispositif mis en place lors du dernier match concernant les supporters sera reconduit face au Nigeria pour les demi-finales de la coupe d’Afrique des nations. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré : « Il y a des discussions concernant de nouvelles mesures pour le déplacement d’un nombre plus important de supporters. Ces derniers seront des milliers lors du prochain match. » Bernaoui a ajouté : « Le peuple a montré son envie d’assister à la coupe d’Afrique ici au Caire et le gouvernement algérien a mis tous les moyens. ». Pour rappel, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en association avec celui du Tourisme et du TVA ont permis à près de 1 200 supporters algériens de faire le déplacement pour le match des quarts de finale face à la Côte d’Ivoire.