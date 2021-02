Les clubs algériens n'ont pas tous profité du mercato exceptionnel, ouvert du 25 au 31 janvier dernier. Certains n'ont pas jugé utile d'engager de nouveaux joueurs, alors que d'autres n'ont pas le droit de le faire pour cause de dettes impayées et les derniers n'ont pas, tout simplement, l'argent qu'il faut pour renforcer leur effectif respectif. Il est important de rappeler d'emblée que ce mercato exceptionnel concerne les joueurs algériens évoluant dans les championnats étrangers ainsi que les joueurs étrangers, selon la réglementation en vigueur concernant le nombre de joueurs étrangers par club. Par ailleurs, et dans la perspective de sauvegarder l'intégrité de la compétition, les mutations entre clubs algériens sont strictement interdites. Toujours est-il que le mercato traditionnel sera ouvert à la fin de la phase aller du championnat. Pour le moment, on est juste à l'orée de la 12e journée du championnat d'Algérie pour cette saison 2021-2022 qui compte, pas moins de 38 journées. Sur le terrain, le dernier club à avoir engagé un nouveau joueur n'est autre que la JS Kabylie. En effet, la direction du club a engagé l'attaquant international de la RD Congo Kilangalanga Pame Glody (20 ans), pour un contrat d'une saison, en provenance du CS Chebba (Tunisie). L'USM Alger est le club qui a bien profité de ce mercato dans la mesure où il a recruté pas moins de trois nouveaux joueurs. Il s'agit d'une part de l'international algérien Haithem Loucif qui vient de s'engager officiellement avec les Rouge et Noir pour une durée de contrat de 2 ans et demi, après avoir résilié son contrat au SCOAngers (Ligue 1 France). D'autre part, l'USMA a engagé l'ailier gauche international burkinabé Hamed Belem (21 ans) pour un contrat de 2 ans, en provenance de Rahimo FC (Burkina Faso). Le jeune attaquant a disputé la récente CHAN au Cameroun avec son pays pour signer en Algérie, dans les dernières heures du mercato exceptionnel décidé en accord avec la CAF. Enfin, les Rouge et Noir ont renforcé leur effectif par l'autre attaquant à savoir Zakaria Naïdji (26 ans). Mais celui-ci ne peut rejoindre l'USMA qu'au prochain mercato puisqu'il est toujours sous contrat avec son club formateur du Paradou AC qui l'a prêté au Club Africain de Tunis. Du côté du CS Constantine qui vient peu à peu de réaliser de bons résultats, ce dernier vient de se renforcer en engageant le milieu de terrain Zakaria Haddouche, libre de tout engagement. Il vient de signer un contrat de 18 mois. Milieu offensif polyvalent, Haddouche (27 ans) rejoint le CSC après une courte expérience passée avec la formation saoudienne d'Al-Khaleedj Saihat (Div.2), dirigée, la saison dernière, par l'entraîneur algérien Kheireddine Madoui. De plus, le CSC attend le nouvel entraîneur Miloud Hamdi qui devrait succéder à Abdelkader Amrani, alors que Kheireddine Madoui était annoncé. Du côté du MC Alger, les responsables des Vert et Rouge n'ont pu concrétiser les négociations avec l'international guinéen, Victor Kantambadouno, qui joue actuellement le CHAN avec sa sélection. Et c'est aussi le cas du milieu de terrain de Malaga, Mohamed Benkhemassa. L'ES Sétif qui a engagé le Ghanéen Daniel Lomotey. Du côté du NA Hussein Dey, l'attaquant Zineddine Boutmene veut bien revenir au club lui, qui a été transféré, l'été dernier, au Club Africain. Ce transfert n'a pas été validé via le TMS, car le club tunisois est interdit de recrutement depuis des mois. Enfin, pour le CR Belouizdad, son directeur sportif, Kourichi a été très clair: «On n'a pas trouvé les joueurs qui répondent aux profils qu'on veut. Il n'y a aucune recrue lors de ce mercato exceptionnel», a tranché Kourichi.