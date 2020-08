Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivière, a confirmé avoir reçu des offres de clubs européens, pour s’attacher les services du défenseur algérien, Youcef Atal, dont le contrat court jusqu’en 2023. « Oui, nous avons reçu des offres de grands clubs cet été. Y a-t-il eu l’offre d’une équipe française ? Oui, effectivement et d’Espagne aussi. Nous souhaitons bien évidemment d’abord le garder au moins une année en plus, mais vous savez que c’est compliqué de garder ce genre de joueur (rires) », a indiqué le patron du club azuréen au site OGCNice.net Cette sortie médiatique du président niçois devrait ouvrir la porte à un éventuel départ du latéral droit des Verts, en cas d’offre alléchante. Actuellement blessé aux ischios-jambiers, Atal a déclaré forfait pour les deux premiers matchs du nouvel exercice, à domicile face au RC Lens et en déplacement chez le RC Strasbourg.