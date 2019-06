Les responsables de la Commission médicale de la Confédération africaine de football (CM/CAF) ont imposé des pauses de « réhydratation » pendant les matchs de coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) qui se déroule actuellement en Egypte pour préserver la santé des joueurs en cette période de canicule, ayant déjà fait quelques morts, même en Europe.

«A environ une heure du coup d’envoi de la rencontre, les responsables médicaux de la CAF mesurent la température. Si le seuil de 32 degrés est dépassé, ils saisissent le coordinateur général et l’arbitre principal pour leur suggérer de procéder à des pauses de fraîcheur pendant le match », a indiqué le docteur algérien Yacine Zerguini, vice-président de la Commission médicale de la CAF. « Pendant la rencontre, l’arbitre peut arrêter le match 30 minutes après le coup d’envoi et 15 minutes après la reprise de la seconde mi-temps, engageant tous les acteurs du jeu à se rafraîchir.

Ces derniers peuvent non seulement boire, mais aussi utiliser des serviettes humides, pour faire diminuer leur température corporelle », a encore expliqué Zerguini. Une décision prise en application de la réglementation de la Fédération internationale de football (FIFA), qui, depuis 2018, impose ces « pauses de réhydratation » dans un souci de protéger la santé des joueurs, surtout pendant les matchs où le mercure dépasse un certain seuil. « Nous utilisons un appareil spécial, qui détermine la température ambiante, la température du globe, le taux d’humidité et d’autres paramètres. Selon une équation mathématique compliquée, cela détermine ce qu’on appelle le WBGT (ndlr, wet-bulb globe température en anglais).

Au-dessus du niveau de 32 degrés indiqué par l’appareil, nous procédons à une pause de réhydratation », a poursuivi l’Algérien. Le seuil de 32 degrés pour les seniors a été abaissé à 28 degrés pour les jeunes catégories et tous les officiers médicaux qui opèrent actuellement sur les matchs de la CAN-2019 disposent d’un appareil de mesure.