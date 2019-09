Des perquisitions ont été effectuées en Belgique, à Londres et à Monaco, et deux personnes ont été arrêtées, dont un agent de joueurs dans la Principauté, dans le cadre d’un dossier de corruption dans le football instruit à Bruxelles, a annoncé hier matin le parquet fédéral belge. Cette enquête, qui cible notamment le transfert en 2015 de l’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic d’Anderlecht (Belgique) à Newcastle (Angleterre), avait déjà donné lieu à une série de perquisitions fin avril en Belgique. « Les faits concernent notamment des opérations de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de joueurs de football », a précisé le parquet dans un communiqué.