Les athlètes de la sélection algérienne de para-athlétisme, auréolés par une moisson de 16 médailles, dont deux en or, aux Mondiaux-2019 de la discipline (7-15 novembre à Dubaï), sont de « grands cham-

pions » qui prouvent à chaque rendez-vous international leur « dévouement pour la patrie » et leur « passion pour le sport », a assuré jeudi soir à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui. « C’est un grand honneur de récompenser notre sélection nationale de para-athlétisme qui s’est distinguée lors des derniers Mondiaux avec une moisson de 16 médailles (2 or, 8 argent, 6 bronze). Félicitations aux athlètes médaillés, qui sont de grands champions reconnus à travers le monde entier, et grand bravo à leurs entraineurs, qui les accompagnent durant toute la saison », a déclaré Bernaoui lors d’une cérémonie en l’honneur de la sélection nationale de para-athlétisme, organisée au Centre international des conférences « Abdellatif-Rahal ». « Le dévouement et la persévérance de ces athlètes, qui sont des exemples à suivre dans tous les domaines, nous encourage à redoubler d’effort pour fournir toute l’aide nécessaire aux athlètes de l’handisport, pour progresser, et décrocher le maximum de médailles lors des prochaines olympiades paralympiques, prévues en 2020 à Tokyo (Japon) », ajoute le ministre. Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a également adressé un message de félicitations aux champions algériens, lu en son nom par le directeur de cabinet du Premier ministère, Abdelhakim Chater, et a encouragé les para-athlètes algériens à se dépasser pour décrocher d’autres succès. Pour encourager les champions algériens, le gouvernement algérien a attribué des récompenses financières à tous les athlètes médaillés lors des Mondiaux de Dubai. Avec un total de 16 médailles (2 or, 8 argent, 6 bronze), la sélection algérienne a terminé à la 15e place au classement général des Mondiaux-2019, sur un total de 122 pays participants. La multiple championne du monde, Nassima Saifi, qui a battu le record du monde au lancer de disque (F56/57), s’est dite très honorée par cette cérémonie, déclarant que les médailles décrochées à Dubaï sont des cadeaux pour tous les Algériens.