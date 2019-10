L’USM Alger, qui vient de valider son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions 2019-2020, en est à sa 15e participation à cette compétition africaine dans sa nouvelle version, selon l’historique du parcours du champion d’Algérie publié hier par le site officiel du club algérois. L’USMA détient également le record du plus grand nombre de matches joués dans cette onéreuse compétition avec 112 rencontres, ainsi que le plus grand nombre de victoires (54). L’USMA a également disputé et perdu une finale en 2015 face aux Congolais du TP Mazembe (1-2, 0-2). Le représentant algérien sera fixé sur ses prochains adversaires en phase de poules de la Ligue des champions le 9 octobre à l’occasion du tirage au sort, prévu au Caire.