La gestion financière du MC Oran est à passer au crible. Plusieurs responsables viennent d'être convoqués par le juge d'instruction près le tribunal d'Oran. Il s'agit de Youcef Djebari, Larbi Abd El Ilah, Ahmed Belhadj dit «Baba», ainsi que Chérif El Ouezzani, qui ont été conviés par la justice suite à une déposition par le président du club amateur, Tayeb Mehiaoui. Ces convocations en série ne tombent pas à pic, étant donné que le club traverse une situation délicate, notamment sur le plan financier, lequel se trouve au niveau des pâquerettes pour ne pas dire au plus bas niveau. Elles viennent s'ajouter à la déposition formulée récemment par son ancien coach, Jean-Michel Cavalli, réclamant le règlement de son dû. Cavalli a jugé utile de s'en remettre à l'instance internationale de football, la FIFA. Alors que ce dernier continue à réclamer un montant colossal, les responsables du MCO se disent «ne plus savoir sur quel pied danser ni à quel saint se vouer», en recevant le courrier expéditif provenant de la FIFA, sommant le club de régulariser la situation financière du technicien français. Pour les connaisseurs oranais, le club traverse une phase cruciale, d'où la nécessité de la mobilisation de ses enfants pour le sauver ne serait-ce que de lui éviter les foudres de cette instance internationale. Dans un autre chapitre, les joueurs du Mouloudia ne semblent plus être sur la bonne étoile en évoluant dans le stade mitoyen du quartier populaire d'El Hamri, le stade Ahmed-Zabana. Aux dernières nouvelles provenant de la direction du club, le MCO semble vouloir se débarrasser de la poisse et la malchance le pourchassant à domicile. En effet, il recevra dorénavant au stade Habib-Bouakeul, situé tout près du quartier populaire des Amandiers. Les responsables du club viennent d'introduire une demande en ce sens auprès de la LFP, la sollicitant pour lui accorder la délocalisation de ses rencontres qu'elle disputera prochainement à domicile. Les rédacteurs de ladite demande sollicitent que leur doléance soit effective à partir de la prochaine rencontre que devra disputer le club à face au CABB Arréridj en le recevant à Oran à l'occasion de la 24e journée. Cette mesure a été prise après que le club a eu la malchance de perdre 15 points en évoluant à domicile. En agissant de telle sorte, les dirigeants du club aspirent à reprendre la situation en main et jouer les premiers rôles dans le championnat. D'autant plus qu'il n'est pas trop loin des premiers classés. Les travaux de réhabilitation du stade Habib-Bouakeul ont été achevés à 100%. Cette opération a nécessité une enveloppe budgétaire de l'ordre de 32 millions dinars débloquée par le fonds de garantie et solidarité des collectivités locales. La réouverture prochaine du stade Habib-Bouakeul permet à plusieurs clubs locaux de retrouver leur jardin préféré, du moment qu'ils ont été contraints, actuellement, de s'entraîner et recevoir leurs adversaires dans les différents championnats où ils exercent dans d'autres stades de la capitale de l'Ouest du pays, mais dont la majorité n'offre pas les conditions de jeu idéales.