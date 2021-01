Dans un communiqué, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que les trois joueurs suspendus pour prise de produits dopants durant ces dernières années, Hichem Cherif El Ouazzani, Billel Naïli ainsi que Lyes Benyoucef, verront leurs suspensions réduites. Les trois joueurs seront réhabilités « et ce suite, à la récente décision de la FIFA de réduire les durées de sanction prises à l’encontre de ces joueurs dans le cadre de leur suspension». Pour rappel, l’ancien joueur de l’USM El Harrach, Billel Naïli, a été suspendu pour une durée de 4 ans fermes de toutes compétitions ou activités sportive après avoir été contrôlé positif aux Benzoylecgonine (cocaïne) et Methylergonine (LSD) comme Hicham Cherif El Ouazzani et Lyes Benyoucef.