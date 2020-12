Plusieurs internationaux allemands de handball ont annoncé qu'ils renonçaient à la sélection pour le Mondial de janvier en Egypte, préférant rester auprès de leurs familles alors que l'épidémie de Covid-19 fait rage en Allemagne.

Après Patrick Wiencek (THW Kiel), la semaine dernière, ses coéquipiers de club Steffen Weinhold et Hendrik Pekeler, ainsi que Finn Lemke (MT Melsungen), ont fait savoir, mardi, qu'ils ne se rendraient pas en Egypte pour la compétition prévue du 13 au 31 janvier. Le sélectionneur Alfred Gislason a montré une certaine compréhension: «Sportivement, les nouveaux forfaits de Finn Lemke, Steffen Weinhold et Hendrik Pekeler nous font mal, évidemment. Tous m'ont expliqué directement leurs raisons, et je les comprends», a dit le coach, qui doit maintenant recomposer son bloc central.

Les joueurs ont avancé des raisons personnelles liées à leurs familles: «Le développement de l'épidémie de Covid-19 et les nouvelles restrictions renforcées m'inquiètent, en tant que père de famille, je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants seuls pendant plus de quatre semaines en ce moment», a notamment expliqué Pekeler, 29 ans. L'Allemagne vient de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, fermeture des commerces non essentiels, des écoles, et limitation drastique des rassemblements. En novembre, quatre joueurs de l'Equipe nationale étaient revenus du rassemblement international porteurs du Covid-19, occasionnant des reports de matchs en championnat. À ce moment-là, plusieurs voix s'étaient élevées en Allemagne pour demander une annulation ou un report du Mondial égyptien. Mais l'épreuve a été maintenue et l'Allemagne devrait donc y participer avec une équipe décimée Au Mondial égyptien, l'Allemagne figure au «Groupe A» en compagnie de la Hongrie, de l'Uruguay et du Cap Vert.