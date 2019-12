La Ligue de football professionnel a pris acte de la teneur du protocole d’accord signé mardi dernier par le CS Constantine et le MC Alger, dans lequel leurs directions respectives lancent un appel à leurs supporters de s’abstenir de se déplacer à l’occasion des deux matchs de championnat, dont le premier se jouera aujourd’hui à 17h45 au stade Chahid-Hamlaoui. Dans un communiqué publié jeudi soir sur son site officiel, la LFP a précisé qu’elle a été « destinataire de ce document signé par Rachid Redjradj du côté du CSC, Fouad Sakhri au nom du MCA. Les deux responsables comptent sur la compréhension et la sagesse de leurs supporters ». Cette mesure sera appliquée également au match-retour à l’encontre des supporters du CSC. La décision d’interdire le déplacement pour les deux galeries avait été prise lors du précédent exercice dans le but d’atténuer le risque de débordements suite aux incidents survenus au cours de l’exercice 2017-2018, à l’occasion de la demi-finale de la coupe d’Algérie MCA – JSK (0-0, 4-5 aux TAB).