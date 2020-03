Actuel leader de son groupe (H) pour les phases de la qualification de la CAN-2021, l'Algérie se prépare à une double confrontation face au Zimbabwe le 26 et 29 mars. Le premier match aura lieu au stade Mustapha-Tchaker de Blida tandis que le second se déroulera au Dobsonville stadium de Soweto en Afrique du Sud. Pour ces deux rencontres, deux surprises pourraient apparaître dans la liste de Djamel Belmadi.

En effet, le sélectionneur algérien a convoqué le défenseur central de l'ES Tunis, Abdelkader Badrane, et l'attaquant buteur de l'ES du Sahel, Karim Aribi. Les deux joueurs rejoindront leurs coéquipiers de la sélection algérienne de football qui se prépare à disputer deux matchs.

Et cela ne devrait pas s'arrêter là, puisque le défenseur polyvalent - latéral gauche et axial - du PFC Beroe, Ahmed Touba, devrait être aussi de la liste. Le joueur de 22 ans effectue une belle saison avec son club employeur, ce qui n'a manifestement pas échappé à l'attention de l'entraîneur national algérien, car il se dit qu'il sera appelé pour affronter le Zimbabwe. Touba a enregistré des prestations remarquables lors de ses 11 titularisations. La Fédération algérienne de football (FAF) poursuit, ainsi, sa quête consistant à convaincre les binationaux de porter les couleurs des Verts et représenter leur pays d'origine.

Vu que l'ex-international des U19 de la Belgique est suivi par la FAF depuis l'époque de l'entraîneur espagnol Lucas Alcaraz, Ahmed Touba a de grandes chances de faire ses débuts avec la sélection algérienne ce mois-ci. A la veille de la 3e journée, l'Algérie caracole en tête du groupe H avec 6 points, devant le Zimbabwe (2e, 4 pts). Le Botswana pointe à la 3e place avec 1 point, alors que la Zambie ferme la marche avec

0 point.