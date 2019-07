Véritable acteur du parcours exceptionnel de l’Ouganda à la CAN 2019, le technicien français quitte la barque les Cranes. C’est à travers un communiqué publié par la Fedération ougandaise (FUFA) que l’information a été rendue publique. «La Fufa est reconnaissante de la contribution de Desabre pour le développement sportif et professionnel des Grues de l’Ouganda, y compris la qualification pour la phase finale et les huitièmes de finale de la CAN 2019», a-t-elle écrit. La FUFA indique qu’elle va rendre publique le nouveau staff technique «dans un futur proche». La Fédération ougandaise précise qu’elle communiquera sur la composition du futur staff « dans un futur proche ». Grand baroudeur du football africain, ce technicien de 42 ans avait été nommé à la tête de la sélection ougandaise en décembre 2017 pour ce qui a été sa première expérience sur le banc d’une sélection nationale. L’ancien coach de l’ASEC Mimosa, de l’Espérance de Tunis ou du WA Casablanca ne devrait pas avoir du match à rebondir. L’Ouganda a été éliminé en huitièmes de finale de la CAN-2019 vendredi par le Sénégal (0-1), au Caire.