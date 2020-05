Les ministres de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, celui de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, ainsi que celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, ont signé, hier, des conventions portant sur le sport scolaire et le sport universitaire. Les trois ministres ont installé, à cette occasion, deux commissions qui se chargeront de cette mission et relancer cette pratique à partir de la prochaine rentrée scolaire et universitaire. «L'Etat algérien va encourager, par tous les moyens, cette pratique afin de se hisser au-devant de la scène internationale», a indiqué Chitour. Ouadjaout, pour sa part, a affirmé qu'il est temps de relancer le score scolaire et le sport universitaire après tant d'années d'absence sur la scène internationale.