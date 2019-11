Deux compétitions majeures sont inscrites au programme de la Fédération algérienne des sports mécaniques durant la deuxième quinzaine du mois de novembre. La première est une course de « drift », prévue le 16 novembre à Béjaïa, alors que la seconde est une course sur sable de moto cross, prévue le 23 du même mois dans la ville côtière de Zemmouri (Boumerdès). L’instance a annoncé, par ailleurs, que des directeurs et commissaires de course algériens prendront part à un stage de formation, qui sera organisé les 16-17 novembre à Tunis (Tunisie), à l’initiative de la Fédération internationale de motocyclisme.