Le championnat d’Afrique des nations de Muay Thaï et le Championnat arabe de Kickboxing, initialement prévus en ce mois de mars, respectivement en Tunisie et en Jordanie, ont finalement été reportées à des dates ultérieures, en raison de l’épidémie du coronavirus. « Nous avons reçu plusieurs correspondances, notamment de la part des Fédérations tunisienne, africaine et internationale de Muay Thaï, nous informant que le prochain championnat d’Afrique des nations a été reporté à une date ultérieure, et ce, par mesure de sécurité, après l’importante propagation du coronavirus à travers le monde », a expliqué le président de la Fédération algérienne, Abbès Essid. Ce championnat d’Afrique des nations seniors (messieurs et dames) de Muay Thaï était prévu du 4 au 8 mars courant en Tunisie, avec la participation de 10 pays. Même cas de figure pour le Championnat arabe (minimes, cadets juniors et seniors) de Kickboxing, initialement prévu du 13 au 16 mars courant en Jordanie, et qui a été reporté au mois de juin prochain.