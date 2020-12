Entre-temps, trois chocs sont à l'affiche de cette 4ème journée. Le premier n'est autre que le derby algérois entre le CR Belouizdad et le NA Hussein Dey et le second choc est celui devant opposer le MC Alger au CS Constantine. Le dernier choc est également un derby, à savoir celui de l'Ouest devant opposer le MC Oran au Widad de Tlemcen.

Ainsi, l'un des deux coleaders, à savoir l'ES Sétif, recevra, aujourd'hui, le NC Magra, au stade du 8-Mai 1945, en ouverture de cette 4e manche.

L'Entente de Sétif qui a bien entamé cette nouvelle saison part favorite théoriquement, mais attention, les gars de Magra ne se présenteront pas en victime toute désignée.

Pour la journée de vendredi où trois rencontres sont au programme, on notera le périlleux déplacement de la JS Kabylie à Chlef où l'attend l'ASO locale de pied ferme. Ce match est d'importance, car un autre faux pas des Kabyles risque de faire «sauter» le président Mellal, très critiqué par les fans de la JSK, surtout en matière de recrutement d'intersaison et surtout au vu des résultats des trois journées passées où l'équipe n'a enregistré que deux nuls et une défaite.

Les Kabyles veulent bien arracher une première victoire cette saison, mais en déplacement et devant Chlef, connue pour être intraitable au stade Boumezrag, ce serait une mission bien difficile pour les joueurs du coach Bouzidi.

À Oran, les gars d'El Hamri auront fort à faire devant une équipe de Tlemcen qui leur a toujours posé des problèmes.

Un derby de l'Ouest qui s'annonce ouvert à tous les pronostics et qu'il faut donc suivre avec intérêt.

Quant au CA bordj Bou Arréridj, il est bien favori chez lui face au RC Relizane, mais attention aux surprises du football...

Pour ce qui est du reste des matchs, ils auront lieu samedi, à partir de 14h30, avec comme affiches: AS Aïn M'lila - JSM Skikda, JS Saoura - USM Bel Abbès, USM Alger - O Médéa, CR Belouizdad - NA Hussein Dey, US Biskra - Paradou AC et MC Alger - CS Constantine.

Nul doute que le derby entre les voisins, le CRB et le NAHD sera bien suivi par les férus de la balle ronde.

Le CR Belouizdad qui reste sur un bon match nul ramené d'Aïn M'lila face à l'ASAM (0-0) compte bien poursuivre sa dynamique des bons résultats avec une première large victoire face à la JSK lors de la première journée.Les gars du NAHD doivent donc faire très attention à Sayoud et ses coéquipiers. Quant au coach, Leknaoui, il se trouve devant un véritable casse-tête en matière d'effectif, surtout que plusieurs joueurs sont positifs au coronavirus. Le coach espère donc bien récupérer quelqu'un, voire tous ses joueurs après un nouveau test prévu avant ce derby.

Enfin à noter que le choc devant opposé le MC Alger au CS Constantine, a de très grandes chances d'être reportée en raison de la participation du doyen à la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions. En effet, le président du conseil d'administration du MCA, Abdenacer Almas, a indiqué, dimanche dernier, que le club béninois des Buffles du Borgou est attendu, samedi prochain, à Alger et que le match se jouera probablement le lundi 21 décembre...