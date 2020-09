Alors que les autorités autrichiennes, suisses et françaises n'ont pas délivré les autorisations nécessaires pour l'organisation d'un stage pour la sélection algérienne, suite à la demande de la société organisatrice des regroupements des Verts, chargée par la Fédération algérienne de football, ce sont finalement les autorités néerlandaises qui ont donné leur accord pour deux matchs amicaux des

champions d'Afrique au mois d'octobre prochain. Ainsi, la société organisatrice a convenu avec les autorités néerlandaises de diriger un stage de l'Equipe nationale aux Pays-Bas, ponctué par deux matchs amicaux face à des sélections africaines. Ce stage, programmé par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, aura lieu du 5 au 13 octobre prochain, selon des indiscrétions dans l'entourage de la FAF. À propos des deux sparring-partners africains des Verts, la société organisatrice attend la réponse du Ghana, de la Guinée, du Cameroun et du Gabon. Belmadi a choisi d'affronter des équipes exclusivement africaines durant cette fenêtre des dates FIFA pour des rencontres amicales, dans la perspective de préparer les matchs des éliminatoires de la CAN-2021, prévus au mois de novembre prochain. Mais selon le site spécialisé algérien, la Gazette du Fennec, «la FAF a déjà tout calé avec le Ghana, mais en ce qui concerne l'identité du deuxième adversaire, rien n'a encore filtré». Et à la même source d'ajouter que «la Guinée a sollicité officiellement l'Algérie en vue d'un match amical, mais Djamel Belmadi a refusé tout simplement parce que l'EN l'a déjà affrontée dans un passé récent et veut se mesurer à de nouveaux adversaires au profil diamétralement opposé de ceux qu'il a rencontrés jusqu'ici». Il ne restera, donc, à la société organisatrice de ce stage qu'à choisir entre le Cameroun et le Gabon.

Le 19 août dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la reprise des qualifications pour la prochaine CAN, suspendues en raison de la pandémie de coronavirus, pour novembre prochain avec le déroulement des 3e et 4e journées. Pour la CAN-2021, les qualifications reprendront du 9 au 17 novembre 2020 avec les matchs des 3e et 4e journées, tandis que les deux dernières journées (5 et 6) auront lieu du 22 au 30 mars 2021, précise l'instance africaine. Avant la reprise des qualifications, les différentes sélections auront droit à une fenêtre libre, fixée du 5 au 13 octobre 2020, pour pouvoir disputer des matchs amicaux de préparation. Et c'est justement pourquoi la société organisatrice des stages et matchs amicaux des Verts, cherchent deux sélections africaines pour deux rencontres amicales durant cette période qui auront lieu aux Pays-Bas. Il est utile de rappeler que dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021, en alignant deux victoires de rang en novembre 2019: à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0). À ce propos, il est tout aussi important de rappeler que le sélectionneur de l'Equipe nationale, Djamel Belmadi, a dévoilé, au mois de juin dernier son ambition d'aborder la prochaine coupe d'Afrique des nations pour l'emporter et défendre un titre reconquis en 2019.