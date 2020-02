La sélection algérienne de basket-ball, actuellement en stage à Rabat, disputera deux matchs amicaux face à son homologue marocaine, a indiqué lundi dernier la Fédération royale marocaine de la discipline (FRMBB). «En prévision des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, la sélection marocaine disputera deux matchs amicaux face à l'Algérie. Le premier match se tiendra mardi (18 février), alors que la 2e confrontation se déroulera jeudi (20 février)», précise un communiqué de la FRMBB. Récemment qualifié aux éliminatoires de l'AfroBasket-2021, le Cinq algérien, sous la houlette du staff technique national conduit par Bilal Faïd, a d'abord effectué un regroupement de deux jours à Alger, samedi et dimanche, avant de s'envoler à destination du Maroc pour un stage précompétitif d'une semaine (17-24 février). Concernant l'effectif convoqué pour ces deux stages, Faïd a fait appel à 16 joueurs, dont Mohamed Harat (Al Arabi du Qatar) qui fait son grand retour en sélection, ainsi que 10 éléments évoluant aux GS Pétroliers (5) et WO Boufarik (5). Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l'AfroBas ket remonte à 2015, s'était qualifié aux éliminatoires de l'AfroBasket-2021 en prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi de pré-qualification (groupe A), disputé les 15 et 16 janvier à Alger.

L'Algérie avait remporté le premier match (79-67), avant de s'incliner (90-99) lors de la deuxième manche. Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie évoluera aux côtés du Nigeria, du Mali et du Rwanda. Les rencontres du groupe D sont prévues lors de la fenêtre qualificative de novembre 2020.