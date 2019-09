L’entraîneur du MC Oran, Si Tahar Chérif El Ouazzani, a été suspendu pour deux matchs par la commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie jeudi dernier au siège de l’instance fédérale. Il est, ainsi, interdit de terrain et de vestiaires à compter du jour même. Il écope également d’une amende de 100 000 DA. Le motif de la sanction, selon la CD, « critique en public d’un officiel du match » après la défaite des siens à domicile face au MCA (2-3). Ladite commission a infligé, également, une suspension de trois mois, dont un mois avec sursis, pour Habib Benmimoun, dirigeant du MCO, « pour atteinte à la dignité et à l’honneur d’un officiel ». La sanction est assortie également d’une amende de 200 000 DA. Par ailleurs, l’entraîneur du RC Arba, Abdenour Hamici, signalé lors du dernier match contre le MO Béjaia (défaite du RCA 1-2), a écopé d’une mise en garde et d’une amende de 50 000 DA.